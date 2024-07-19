Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni, Çin'in Kamboçya'nın kadim dostu olduğunu ifade etti

PUNOM PEN, 19 Temmuz (Xinhua) -- Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni, Çin'in Kamboçya'nın kadim dostu olduğunu ve çeşitli alanlardaki işbirliğinden daha verimli sonuçlar elde edildikçe iki ülke arasındaki geleneksel dostluğun daha da derinleşeceğini ifade etti.

Sihamoni söz konusu açıklamayı Çarşamba günü, Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'deki Kraliyet Sarayı'nda Çin'in yeni Kamboçya Büyükelçisi olarak atanan Wang Wenbin'in sunduğu güven mektubunu kabul ederken yaptı.

Çin'in kalkınma sürecindeki büyük başarılarını takdir ettiğini söyleyen Sihamoni, Kamboçya'ya yönelik uzun vadeli kıymetli destek ve yardımları için Çin hükümeti ve halkına içtenlikle teşekkür ettiğini ifade etti.

Sihamoni, Kamboçya'nın tek Çin ilkesine kararlılıkla riayet ettiğini ve Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni desteklediğini söyledi.

Wang ise Çin-Kamboçya ilişkilerinin, iki ülke liderinin rehberliğinde ortak geleceğe sahip, yüksek kaliteli, üst düzey ve yüksek standartlı bir toplum inşa etme yolunda yeni bir döneme girdiğini belirtti.

Büyükelçi, Çin-Kamboçya dostluk meşalesini ileriye taşımak için toplumun her kesiminden Kamboçyalılarla birlikte çalışacağını ve Çin-Kamboçya dostluğunu güçlendirip derinleştirmek için her türlü çabayı göstereceğini ifade etti.

Wang, yeni görevini devralmak üzere 5 Temmuz'da Kamboçya'ya gitmişti.