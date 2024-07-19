Üye Girişi
Haberler

Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni, Çin'in Kamboçya'nın kadim dostu olduğunu ifade etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni, Çin'in Kamboçya'nın kadim dostu olduğunu ve çeşitli alanlardaki işbirliğinden daha verimli sonuçlar elde edildikçe iki ülke arasındaki geleneksel dostluğun daha da derinleşeceğini ifade etti.

PUNOM PEN, 19 Temmuz (Xinhua) -- Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni, Çin'in Kamboçya'nın kadim dostu olduğunu ve çeşitli alanlardaki işbirliğinden daha verimli sonuçlar elde edildikçe iki ülke arasındaki geleneksel dostluğun daha da derinleşeceğini ifade etti.

Sihamoni söz konusu açıklamayı Çarşamba günü, Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'deki Kraliyet Sarayı'nda Çin'in yeni Kamboçya Büyükelçisi olarak atanan Wang Wenbin'in sunduğu güven mektubunu kabul ederken yaptı.

Çin'in kalkınma sürecindeki büyük başarılarını takdir ettiğini söyleyen Sihamoni, Kamboçya'ya yönelik uzun vadeli kıymetli destek ve yardımları için Çin hükümeti ve halkına içtenlikle teşekkür ettiğini ifade etti.

Sihamoni, Kamboçya'nın tek Çin ilkesine kararlılıkla riayet ettiğini ve Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni desteklediğini söyledi.

Wang ise Çin-Kamboçya ilişkilerinin, iki ülke liderinin rehberliğinde ortak geleceğe sahip, yüksek kaliteli, üst düzey ve yüksek standartlı bir toplum inşa etme yolunda yeni bir döneme girdiğini belirtti.

Büyükelçi, Çin-Kamboçya dostluk meşalesini ileriye taşımak için toplumun her kesiminden Kamboçyalılarla birlikte çalışacağını ve Çin-Kamboçya dostluğunu güçlendirip derinleştirmek için her türlü çabayı göstereceğini ifade etti.

Wang, yeni görevini devralmak üzere 5 Temmuz'da Kamboçya'ya gitmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Kamboçya Politika Güncel Haberler

Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor

Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor

 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

 Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil

Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil

 Uçuşlar durdu, para çekilemiyor, hastaneler zorda! Global kriz Türkiye'yi de vurdu; ilk açıklama THY'den

Uçuşlar durdu, para çekilemiyor, hastaneler zorda! Global kriz Türkiye'yi de vurdu; ilk açıklama THY'den
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title