Kamboçya, İş İnsanlarını 22. Çin-ASEAN Fuarı'na Davet Etti

PUNOM PEN, 4 Mayıs (Xinhua) -- Kamboçya Ticaret Bakanlığı, iş insanı, girişimci, yatırımcı ve üreticilere 17-21 Eylül tarihlerinde Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de düzenlenecek 22. Çin-ASEAN Fuarı'na katılma çağrısı yaptı.

Bakanlıktan cumartesi günü yapılan açıklamada fuarın Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üye ülkeleri ile Çin arasında iş ve yatırım etkileşimi için önemli bir platform olduğu belirtildi.

Punom Pen Kraliyet Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar ve Kamu Politikası Enstitüsü'nde öğretim görevlisi olan Thong Mengdavid, her yıl düzenlenen fuarın Çin ile ASEAN üyeleri arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek, ticareti teşvik etmek ve bölgesel entegrasyonu desteklemek için bir platform işlevi gördüğünü söyledi.

Mengdavid, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "22. Çin-ASEAN Fuarı, Çin ile ASEAN arasındaki iş fikirlerinin alışverişini kolaylaştırıp ürün ve hizmetlerin sergilenmesini ve yatırım fırsatlarının teşvik edilmesini sağlayarak ikili ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesinde önemli rol oynayacaktır" dedi.

Mengdavid, "Fuar, çeşitli ekonomik ve ticari faaliyetlerle yüksek kaliteli bölgesel kalkınmayı teşvik edecek ve bağlantının arttığı, dirençli ve dinamik bir bölge inşa etmek için sağlam temel oluşturacaktır" diye konuştu.