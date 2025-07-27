Kamboçya ile Tayland Arasındaki Sınır Çatışmaları: 80.000 Kamboçyalı Evlerini Terk Etti

ODDAR MEANCHEY, 27 Temmuz (Xinhua) -- Kamboçya Savunma Bakanlığı sözcüsü pazar günü yaptığı açıklamada, Tayland ile yaşanan sınır çatışmaları nedeniyle yaklaşık 80.000 Kamboçyalının güvenlik gerekçesiyle evlerini terk ettiğini duyurdu. İki ülke arasında tartışmalı sınır bölgelerinde yaşanan silahlı çatışmalar dördüncü gününde de sürüyor.