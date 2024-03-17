Üye Girişi
Haberler

Kamboçya'da yaşayan Ufuk Öntürk'ün cenazesi İzmir'e getirildi

Güncelleme:

Kamboçya'da yaşayan ve uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ufuk Öntürk'ün cenazesi, Dışişleri Bakanlığının girişimleriyle İzmir'e getirildi. Öntürk'ün eniştesi, saldırıyla ilgili tutuklamaların yapıldığını ve sorumluların en ağır cezaya çarptırılmasını beklediklerini söyledi.

Kamboçya'da yaşayan ve uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ufuk Öntürk'ün (52) cenazesi, Dışişleri Bakanlığının girişimleriyle İzmir'e getirildi.

Yaklaşık 6 yıldır Kamboçya'da yaşayan ve geçen ay sonunda kaldığı pansiyonda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Öntürk'ün cenazesi, uçakla İzmir'e getirildikten sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

???????Öntürk'ün eniştesi Deniz Keser, gazetecilere yaptığı açıklamada, Öntürk'ün kaldığı pansiyonda öldürülmesiyle ilgili 1'i kadın 6 kişinin tutuklandığını öğrendiklerini söyledi.

Bakanlığın girişimleri sonucunda cenazenin İzmir'e getirildiğini anlatan Keser, "Cenazemizi teşhis ettik. Savcılık gerekli işlemleri başlattı ve yarın cenazemizi alacağız. Acımız büyük. Sorumluların en ağır cezaya çarptırılmasını bekliyoruz ve devletimizin bu davada bize destek olmasını istiyoruz." dedi.

Keser, cenazenin Türkiye'ye getirilme sürecinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Öntürk, Kamboçya'da şubat ayı sonunda kaldığı pansiyonda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, Öntürk'ün ablası Yıldız Eyiçalış, Kamboçyalı yetkililerin cenazenin nakli için 15 bin dolar istediğini belirterek CİMER'e ve Dışişleri Bakanlığına başvuruda bulunduklarını söylemişti.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın da durumdan haberdar olmasıyla harekete geçtiğini, Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle irtibat kurduklarını ifade eden Eyiçalış, cenaze masraflarının bakanlık tarafından karşılanacağı ve cenazenin Türkiye'ye getirileceği bilgisini aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Dışişleri Bakanlığı Kamboçya İzmir Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Orhan Yüksel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kulu Belediye Başkan adayı Orhan Yüksel kaç yaşında, nereli? İsa Gökhan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Karatay Belediye Başkan adayı İsa Gökhan kaç yaşında, nereli? Muhammet Toy kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Karapınar Belediye Başkan adayı Muhammet Toy kaç yaşında, nereli? Salih Sunay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kadıhanı Belediye Başkan adayı Salih Sunay kaç yaşında, nereli? Mehmet İlbay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ilgın Belediye Başkan adayı Mehmet İlbay kaç yaşında, nereli? Mehmet Sarıcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hüyük Belediye Başkan adayı Mehmet Sarıcan kaç yaşında, nereli? Ramazan Koçak kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Halkapınar Belediye Başkan adayı Ramazan Koçak kaç yaşında, nereli? Sinan Dinler kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hadim Belediye Başkan adayı Sinan Dinler kaç yaşında, nereli? Ali Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Güneysınır Belediye Başkan adayı Ali Yılmaz kaç yaşında, nereli? Özkan Özgüven kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ereğli Belediye Başkan adayı Özkan Özgüven kaç yaşında, nereli? Mesut Mertcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Emirgazi Belediye Başkan adayı Mesut Mertcan kaç yaşında, nereli? Ali Öztoklu kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Doğanhisar Belediye Başkan adayı Ali Öztoklu kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Özçelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derebucak Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Özçelik kaç yaşında, nereli? Yılmaz Taşlıbel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derbent Belediye Başkan adayı Yılmaz Taşlıbel kaç yaşında, nereli? Mehmet Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Çumra Belediye Başkan adayı Mehmet Aydın kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title