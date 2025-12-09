Haberler

Tayland'la Sınır Çatışmaları Nedeniyle Kamboçya'da 377 Okul Kapatıldı

Güncelleme:
Kamboçya hükümeti, Tayland ile devam eden sınır çatışmaları nedeniyle 377 okulun kapatıldığını ve bu durumun 78.585 öğrenci ile 3.197 öğretmeni etkilediğini açıkladı. Çatışmalarda 4 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

PUNOM PEN, 9 Aralık (Xinhua) -- Kamboçya hükümeti, Tayland ile devam eden sınır çatışması nedeniyle sınır eyaletlerindeki toplam 377 okulun kapatıldığını açıkladı.

Kamboçya Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın pazartesi günü resmi Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "Okulların kapatılması 78.585 öğrenciyi ve 3.197 öğretmeni etkilemiştir" denildi.

Karar en fazla Oddar Meanchey, Preah Vihear ve Banteay Meanchey eyaletlerini etkiledi.

Kamboçya Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra aynı gün yaptığı açıklamada, çatışmada 4 masum Kamboçyalı sivilin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını ve on binlerce kişinin güvenli sığınaklara gitmek üzere sınır yakınlarındaki evlerini terk ettiğini söylemişti.

Bakan, Xinhua'ya telefonla yaptığı açıklamada, "Oddar Meanchey eyaletinde 3, Preah Vihear eyaletinde ise 1 sivil hayatını kaybetti" diye konuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
