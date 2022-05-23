Kamboçya'da Savaştan Kalma Bir ABD Bombası Bulundu - Haberler

PUNOM PEN, 23 Mayıs (Xinhua) -- Kamboçya Mayın Eylem Merkezi (CMAC) Genel Müdürü Heng Ratana Pazartesi günü, merkezin bomba imha ekibinin ülkenin güneyinde yer alan Kandal eyaletinde savaştan kalma ABD yapımı bir bombayı güvenli bir şekilde ortadan kaldırdığını açıkladı.

Ratana, yerel yetkililerden bomba olduğuna dair haber alan ekibin, Cuma günü infilak etmemiş MK 82 hava bombasını bulduğunu ve etkisiz hale getirdiğini söyledi. Ratana Facebook sayfasında paylaştığı bir gönderide, "Bombanın Başkent Punom Pen'den çok uzak olmayan bir yerde bulunduğunu, 230 kilogram ağırlığında bir MK 82 bombası olduğunu, bir savaş uçağından atıldığını, Kandal eyaletinin Kandal Stueng ilçesine bağlı Rolaing Ken komününde ortaya çıkarıldığını" belirtti.

Ratana, "Uzmanlarımız bombayı etkisiz hale getirdi ve güvenli bir şekilde CMAC'nin imha merkezine taşıdı" dedi. Bu, Punom Pen'deki Kraliyet Sarayı'nın karşısındaki Chaktomuk Nehri'nden 2.000 pound (907 kilogram) ağırlığındaki bir AN-M66 hava bombasının çıkarılmasından sonra Kamboçya'nın bu ay içinde bulduğu ikinci ABD hava bombası oldu. Yale Üniversitesi'ne göre, 1965 ile 1973 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Kamboçya'daki 113.716 yere 230.516 bomba attı.

Kamboçya Başbakanı Samdech Techo Hun Sen, "Hun Sen: Kamboçya'nın 10 Yıllık Yolculuğu, 1979-1989" adlı kitabında, ABD'nin Kamboçya'yı bombalamasının "ilan edilmemiş bu korkunç savaş yüzünden on binlerce sivilin ölümüne neden olduğunu" yazdı. Kamboçya Mayın Eylem ve Mağdur Destek İdaresi'nin (CMAA) bir raporu, 1979'dan 2022 Mart ayına kadar patlamamış mühimmat ve kara mayınlarının bu Güneydoğu Asya ülkesinde 19.816 kişinin ölümüne ve 45.175 kişinin yaralanmasına yol açtığını ortaya koydu.

Xinhua / Güncel