Kamboçya'da Savaştan Kalma ABD Hava Bombaları Güvenli Şekilde Etkisiz Hale Getirildi

PUNOM PEN, 10 Mart (Xinhua) -- Kamboçya Mayın Eylem Merkezi (CMAC) Genel Müdürü Heng Ratana, bomba imha uzmanlarının kısa süre önce ülkede bulunan savaştan kalma üç adet ABD yapımı MK 82 hava bombasını güvenli bir şekilde imha ettiğini açıkladı.

PUNOM PEN, 10 Mart (Xinhua) -- Kamboçya Mayın Eylem Merkezi (CMAC) Genel Müdürü Heng Ratana, bomba imha uzmanlarının kısa süre önce ülkede bulunan savaştan kalma üç adet ABD yapımı MK 82 hava bombasını güvenli bir şekilde imha ettiğini açıkladı.

Ratana Cuma günü yaptığı açıklamada, bomba imha uzmanlarının yerel yetkililerden gelen ihbarlar üzerine patlamamış bombaları tespit ettiğini ve başarıyla etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Ratana, Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, "8-9 Mart'taki bu iki günlük süre içerisinde CMAC'ın bomba imha uzmanları Kratie, Kampong Cham ve Kandal olmak üzere üç ilde savaştan kalma 3 adet MK 82 bombasını güvenli bir şekilde kaldırarak temizledi" ifadelerini kullandı.

CMAC Genel Müdürü "Her biri yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki bu bombalar, 50 ila 60 yıllık olmalarına rağmen iyi durum ve kalitedelerdi" dedi.

Yale Üniversitesi'ne göre, 1965-1973 yılları arasında ABD Kamboçya'da 113.716 bölgeye 230.516 bomba attı.

Kamboçya Başbakanı Samdech Techo Hun Sen, "Hun Sen: Kamboçya'nın Yolculuğunun 10 Yılı, 1979-1989" adlı kitabında ABD'nin Kamboçya'ya yönelik bombardımanlarına ilişkin "ilan edilmemiş bu korkunç savaşın on binlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden olduğunu" yazmıştı.