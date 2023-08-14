Kamboçya'da Okul Bahçesinde Patlamamış Mühimmat Bulundu

Kamboçya'nın Kratie eyaletindeki bir okul bahçesinde yapılan arazi temizliği sırasında 2.000'den fazla patlamamış mühimmat bulundu. Bulunan mühimmatın temizlenmesi için okul bir süre daha kapalı kalacak.

PUNOM PEN, 14 Ağustos (Xinhua) -- Kamboçya Mayın Eylem Merkezi (CMAC) uzmanları, ülkenin kuzeydoğusundaki Kratie eyaletinde bir okul bahçesine gömülü, savaş döneminden kalma 2.000 parçadan fazla patlamamış mühimmat buldu.

CMAC Genel Müdürü Heng Ratana Pazartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "CMAC Savaş Kalıntıları ekibi, Kratie eyaletindeki Queen Kosamak Lisesi'nde 11-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği üç günlük çalışma kapsamında savaştan kalma 2.116 adet patlamamış mühimmatı çıkardı" dedi.

Yetkili, bulunan mühimmatın 2.033 adet M79 el bombası, 63 adet DK75 topu, 18 adet Fuze M48 fişeği, bir H107 mermisi ve bir B40 mermisinden oluştuğunu söyledi.

"Sahadaki uzmanlarımıza göre bu bölgede hala çok sayıda patlamamış mühimmat mevcut" diyen Ratana, mühimmat temizleme operasyonu nedeniyle okulun birkaç gün daha kapalı kalacağını belirtti.

Ratana, patlayıcıların okul bahçesini genişletmek için yapılan arazi temizliğinin sonucunda bulunduğunu söyledi.

Kamboçya, kara mayınları ve patlayıcı savaş kalıntılarından en çok etkilenen ülkelerden biri. Ülkede 30 yıl süren iç çatışmalardan ve ABD'nin bombalama harekatlarından geriye 4 ila 6 milyon arasında kara mayını ve diğer mühimmatın kaldığı tahmin ediliyor.

Yale Üniversitesi'ne göre ABD 1965-1973 yılları arasında Kamboçya'daki 113.716 bölgeye 230.516 bomba attı.

Kamboçya Başbakanı Samdech Techo Hun Sen, "Hun Sen: Kamboçya'nın Yolculuğunun 10 Yılı, 1979-1989" adlı kitabında ABD'nin Kamboçya'ya yönelik bombardımanlarına ilişkin olarak "ilan edilmemiş bu korkunç savaş on binlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Hükümetin son raporuna göre, Kamboçya'da 1979 yılından 2023'ün Haziran ayına kadar kara mayını ve patlayıcı savaş kalıntılarının infilak etmesi nedeniyle 19.821 kişi hayatını kaybederken, 45.205 kişi de yaralandı yahut ampute oldu.