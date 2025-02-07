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Kamboçya'da Mobil Sağlık Taramaları Gerçekleştirildi

Kamboçya'da Mobil Sağlık Taramaları Gerçekleştirildi
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TİKA ve Yeryüzü Doktorları, Kamboçya'da mobil klinik aracında sağlık taramaları yaparak 2 bin 446 kişiye ulaştı ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırdı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yeryüzü Doktorları, Kamboçya'da sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla mobil klinik aracında sağlık taramaları gerçekleştirdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeryüzü Doktorları ile Kamboçya'da sağlık alanında çalışmalar yürütüldü.

TİKA, Yeryüzü Doktorları ve yerel partner "Cambodia HBB Aid Organization" işbirliğiyle 20-29 Ocak'ta Eau-Raing Ov, Po Nhea Krek, Kandal ve Por Sat bölgelerinde kapsamlı sağlık hizmetleri sundu.

Sağlık taramaları kapsamında 2 bin 446 kişiye ulaşılarak çocuklar ve ailelerin sağlık değerlendirildi, özellikle aşılama programları, beslenme ve genel sağlık kontrolleri üzerine yoğunlaşıldı.

Yerel doktorlarla kurulan işbirliği ile yalnızca bireylerin sağlık durumu değerlendirilmekle kalınmadı, aynı zamanda bölgedeki sağlık çalışanlarına yönelik eğitimler de gerçekleştirildi.

TİKA ve Yeryüzü Doktorlarının yürüttüğü sağlık kampanyası, Kamboçya'daki yerel sağlık sistemine destek vererek erken teşhis ve müdahale süreçlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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