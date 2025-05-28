Kamboçya'da Kuş Gribi Nedeniyle 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kamboçya'da Kuş Gribi Nedeniyle 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Kamboçya'nın Kampong Speu eyaletinde H5N1 virüsü nedeniyle bir çocuk hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı, bu yıl ülkede kuş gribinden ölen dördüncü kişi olduğunu açıkladı. Virüsün kaynağı araştırılıyor.

PUNOM PEN, 28 Mayıs (Xinhua) -- Kamboçya'nın batısındaki Kampong Speu eyaletinde kuş gribi olarak bilinen H5N1 virüsünün insana bulaşan türüne yakalanan 11 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Kamboçya Sağlık Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan basın açıklamasında çocuğun, bu yıl ülkede kuş gribinden hayatını kaybeden dördüncü kişi olduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Kamboçya Pasteur Enstitüsü'nün 27 Mayıs 2025 tarihli laboratuvar sonucuna göre çocuğun H5N1 virüsü taşıdığı tespit edilmiştir.

Yürütülen incelemelerde çocuk hastalanmadan bir hafta önce yaşadığı evin yakınındaki tavuk ve ördeklerin hastalanarak öldüğü belirlenmiştir" denildi.

Sağlık yetkililerinin enfeksiyonun kaynağını araştırdığı ve toplumda bir salgını önlemek için şüpheli vakaları ve ölen çocukla temas eden kişileri incelediği ifade edildi.

Normalde hasta kümes hayvanları arasında yayılan H5N1 virüsü bazen kümes hayvanlarından insanlara da bulaşabiliyor. Hastalığın belirtileri arasında ateş, öksürük, burun akıntısı ve şiddetli solunum yolu rahatsızlıkları yer alıyor.

Kuş gribinin insanların sağlığını halen tehdit oluşturduğunu kaydeden Sağlık Bakanlığı, halkı daha dikkatli olmaları ve hasta ya da ölü kümes hayvanlarını yememeleri konusunda uyardı.

Kamboçya Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre 2003'ten bu yana ülkede 76 kişi H5N1 gribine yakalanırken bu vakaların 47'si ölümle sonuçlandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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