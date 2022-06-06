Kamboçya'da iktidar partisi yerel seçimlerde galibiyetini ilan etti - Haberler

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Kamboçya'da iktidar partisi yerel seçimlerde galibiyetini ilan etti

AA - Güncel
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Kamboçya'da iktidar partisi yerel seçimlerde galibiyetini ilan etti

Yerel seçimlerin yapıldığı Kamboçya'da, iktidardaki Kamboçya Halk Partisi (CPP), ülke genelinde çoğunluğu elde etti.

Yerel seçimlerin yapıldığı Kamboçya'da, iktidardaki Kamboçya Halk Partisi (CPP), ülke genelinde çoğunluğu elde etti.

Ulusal Seçim Komitesi 11 bin 622 belediye meclis üyeliği pozisyonunun yüzde 80'ini CPP'nin, yüzde 18'ini de muhalefetteki Mum Işığı Partisinin (CP) elde ettiğini bildirdi.

İktidar partisi CPP, seçimden zaferle çıksa da önceki seçimlere kıyasla oy kaybetti.

CPP daha önce meclis üyeliği pozisyonlarının yüzde 95'ini elinde bulunduruyordu.

Ulusal Seçim Komitesi, 11 binin üzerinde belediye başkanının ve meclis üyesinin oylandığı seçimde katılım oranının yüzde 77 civarında olduğunu açıkladı.

AA / Güncel

Togo Cumhuriyeti Kamboçya Güncel Haberler

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