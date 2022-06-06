Kamboçya'da iktidar partisi yerel seçimlerde galibiyetini ilan etti Yerel seçimlerin yapıldığı Kamboçya'da, iktidardaki Kamboçya Halk Partisi (CPP), ülke genelinde çoğunluğu elde etti. Yerel seçimlerin yapıldığı Kamboçya'da, iktidardaki Kamboçya Halk Partisi (CPP), ülke genelinde çoğunluğu elde etti. Ulusal Seçim Komitesi 11 bin 622 belediye meclis üyeliği pozisyonunun yüzde 80'ini CPP'nin, yüzde 18'ini de muhalefetteki Mum Işığı Partisinin (CP) elde ettiğini bildirdi. İktidar partisi CPP, seçimden zaferle çıksa da önceki seçimlere kıyasla oy kaybetti. CPP daha önce meclis üyeliği pozisyonlarının yüzde 95'ini elinde bulunduruyordu. Ulusal Seçim Komitesi, 11 binin üzerinde belediye başkanının ve meclis üyesinin oylandığı seçimde katılım oranının yüzde 77 civarında olduğunu açıkladı. AA / Güncel Togo Cumhuriyeti Kamboçya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kamboçya'da iktidar partisi yerel seçimlerde galibiyetini ilan etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.