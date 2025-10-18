Haberler

Kamboçya'da Dolandırıcılık Yapan 64 Güney Koreli Gözaltına Alındı

Kamboçya'da internet üzerinden dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 64 Güney Koreli, ülkelerine dönerken gözaltına alındı ve soruşturma sürecine tabi tutulacaklar.

Kamboçya'da internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve ülkelerine dönen 64 Güney Korelinin çoğu soruşturmaya tabi tutulacak.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore polis yetkilileri, kiralanan bir uçakla ülkelerine dönen Güney Kore vatandaşlarının çoğunun cezai soruşturmaya tabi tutulacağını söyledi.

Yetkililer, Güney Kore vatandaşlarının uçağa biner binmez gözaltına alındıklarını ve suça karıştıkları iddiasıyla soruşturulmak üzere ülke çapındaki polis karakollarına götürüleceklerini bildirdi.

Çevrim içi dolandırıcılık sorununu ele almak üzere Kamboçya'ya gönderilen ortak hükümet müdahale ekibine liderlik eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Ji-na, "Bu ziyaret aracılığıyla Kamboçya hükümetinin işbirliği yapma isteğini bir kez daha teyit ettik ve (bu tür suçlar için) ortak bir müdahale görev gücünü kurumsallaştırarak ikili işbirliğini güçlendirmek üzere bir anlaşmaya vardık." dedi.

Güney Kore Ulusal Soruşturma Ofisi Başkanı ve müdahale ekibinin bir üyesi olan Park Sung-joo, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kamboçyalı yetkililerin çevrim içi dolandırıcılık çetelerine yönelik baskıları sırasında Güney Kore vatandaşlarının tutuklanması halinde Seul'ü "hızlı şekilde" bilgilendirmeyi kabul ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
