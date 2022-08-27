Kamboçya'da Çin'in Okul Bağışlarından Oluşan Sevgi Kiti Projesi Başladı

Çin ve Kamboçya'nın ortak çabalarıyla, Kamboçya'daki ilkokul öğrencilerine yardım etmek, yoksulluğun azaltılmasına ve kırsal alanlardaki öğrencilerin refahının iyileştirilmesine katkıda bulunmak için Çin'in bağışlarından oluşan "Sevgi Kiti" projesinin resmi açılışı yapıldı.

BATİ, 27 Ağustos (Xinhua) -- Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'in 40 km güneyinde yer alan Bati bölgesindeki Angkomnob İlkokulu'nda altıncı sınıf öğrencisi olan Se Sokna, Çin tarafından bağışlanan "Sevgi Kiti"ni Perşembe günü aldıktan sonra çok mutlu oldu ve paketin çok faydalı olduğunu söyledi. Se, bir okul çantası, kırtasiye malzemeleri, paslanmaz çelik su şişesi, paslanmaz çelik beslenme çantası ve benzeri malzemeleri içeren paketi aldıktan sonra Xinhua'ya "Bu kit bizim için çok değerli. Hoşuma gitti" dedi. 12 yaşındaki bir başka altıncı sınıf öğrencisi olan San Sokchen ise, yapılan bağış için Çin'e çok minnettar olduğunu söyledi ve paketin hem okumasına destek olduğunu, hem de kişisel hijyenini iyileştirdiğini belirtti.

San, Xinhua'ya, "Bir okul çantası, konserve balık, bir şişe Ovaltine, bir su şişesi ve bir beslenme çantası aldım" dedi ve "Çok mutlu ve heyecanlıyım" diye ekledi. Kamboçya Sivil Toplum İttifakı Forumu (CSAF) aracılığıyla, Küresel Kalkınma ve Güney-Güney İşbirliği Fonu ile Çin Barış ve Kalkınma Vakfı (CFPD) tarafından ortaklaşa finanse edilen "Sevgi Kiti" projesinin açılışı Kamboçya Posta ve Telekomünikasyon Bakanı Chea Vandeth ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Uluslararası Departmanı Başkanı Liu Jianchao tarafından gerçekleştirildi. 23-26 Ağustos tarihleri arasında bir ÇKP delegasyonu başkanı olarak Kamboçya'yı ziyaret eden Liu, iktidardaki Kamboçya Halk Partisi (CPP) Başkanı ve Başbakan Samdech Techo Hun Sen ve ayrıca diğer bazı parti liderleriyle biraraya geldi.

CSAF'in planlama ve proje direktörü Chea Munyrith, üç aylık projenin öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamayı, onları çok çalışmaya teşvik etmeyi, hijyen ve çevreyi iyileştirmeye destek olmayı ve iki ülke halklarının kalplerini birleştirmeyi amaçladığını söyledi. Munyrith, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Başkent Phnom Penh, Preah Sihanouk eyaleti ve Tboung Khmum eyaletinden oluşan üç hedef bölgedeki öğrencilere toplam 10.000 'Sevgi Kiti' bağışlanacak" dedi. "Sevgi Kiti" projesinin yalnızca yoksulluğu azaltmaya değil, aynı zamanda kırsal kesimdeki öğrencilerin refahını artırmaya da katkıda bulunacağını söyleyen Munyrith, "Bu projenin iki ülke ve halklar arasındaki dayanışma, dostluk ve kardeşlik bağlarını derinleştireceğine inanıyoruz" dedi. Projenin başlatıldığı Angkomnob İlköğretim Okulu Müdürü Nget Sam Oeun, okulda toplam 257 öğrencinin her birine "Sevgi Kiti" verildiğini söyledi. Oeun, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Bu iyi bir proje çünkü kırsal kesimdeki öğrenciler için sağlık ve hijyenin iyileştirilmesine yardımcı oldu" dedi. "Proje, ilkokul öğrencileri için sağlık ve hijyenin iyileştirilmesine, özellikle de Kovid-19 pandemisinden korunmalarına önemli ölçüde katkıda bulunacaktır" dedi. Oeun, "Sevgi Kiti", Çin halkının Kamboçya halkına karşı gerçekten nazik duygularını yansıtıyor, Kamboçya'daki kırsal kesim çocuklarına gülümseme ve umut getirdi" diye konuştu.