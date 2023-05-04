Kamboçya'da Buda'ya Adanan Vesak Günü Kutlandı
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KANDAL, 4 Mayıs (Xinhua) -- Kamboçya'nın Kandal eyaletinde Vesak Günü'nde keşişlere sadaka veren Budistler, 4 Mayıs 2023. Kamboçya'da Perşembe günü, Buda'nın doğumunu, aydınlanmasını ve ölümünü simgeleyen Vesak Bochea Günü kutlandı.
KANDAL, 4 Mayıs (Xinhua) -- Kamboçya'nın Kandal eyaletinde Vesak Günü'nde keşişlere sadaka veren Budistler, 4 Mayıs 2023.
Kamboçya'da Perşembe günü, Buda'nın doğumunu, aydınlanmasını ve ölümünü simgeleyen Vesak Bochea Günü kutlandı. (Fotoğraf: Phearum/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel