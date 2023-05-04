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Kamboçya'da Buda'ya Adanan Vesak Günü Kutlandı

Kamboçya'da Buda'ya Adanan Vesak Günü Kutlandı

Güncel Haberler

KANDAL, 4 Mayıs (Xinhua) -- Kamboçya'nın Kandal eyaletinde Vesak Günü'nde keşişlere sadaka veren Budistler, 4 Mayıs 2023. Kamboçya'da Perşembe günü, Buda'nın doğumunu, aydınlanmasını ve ölümünü simgeleyen Vesak Bochea Günü kutlandı.

KANDAL, 4 Mayıs (Xinhua) -- Kamboçya'nın Kandal eyaletinde Vesak Günü'nde keşişlere sadaka veren Budistler, 4 Mayıs 2023.

Kamboçya'da Perşembe günü, Buda'nın doğumunu, aydınlanmasını ve ölümünü simgeleyen Vesak Bochea Günü kutlandı. (Fotoğraf: Phearum/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Kamboçya Buddha Güncel Haberler

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