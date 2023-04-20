Kamboçya'da Başbakan Hun Sen'in oğlu Hun Manet, genelkurmay başkanı oldu

PHNOM Kamboçya'da Başbakan Hun Sen'in 45 yaşındaki oğlu Hun Manet, genelkurmay başkanı olarak atandı.

PHNOM Kamboçya'da Başbakan Hun Sen'in 45 yaşındaki oğlu Hun Manet, genelkurmay başkanı olarak atandı.

ABD Askeri Akademisi'nden mezun Korgeneral Hun Manet, başkent Phnom Penh'de düzenlenen törenle orgeneralliğe terfi etti.

Hun Manet, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Kral Norodom Sihamoni'ye, babası ve Savunma Bakanı Tea Banh'e kendisine Kamboçya ve halkına hizmet etme şansı verdikleri için teşekkürlerini iletti.

71 yaşındaki Hun Sen, Aralık 2021'de başbakan olarak yerine geçmesi için oğlu Hun Manet'e desteğini açıklamıştı.

Hun Sen, oğluna desteğini "Şimdi, yerimizi alacak genç nesilleri bulduk. Onlara devretmeli ve geride durmalıyız." sözleriyle ifade etmişti.

Kariyerinde askeri ve güvenlik alanlarında önemli görevlerde bulunan Hun Manet, 2018'de babasının lideri olduğu iktidardaki Kamboçya Halk Partisinin 37 kişilik "daimi komitesine" alınmıştı.