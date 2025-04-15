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Kamboçya'da Ay Yeni Yılı Kutlamaları ve Dua Töreni

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Kamboçya'nın Siem Reap eyaletinde Angkor Wat Tapınağı'nda Ay Yeni Yılı kutlamaları kapsamında ülkenin refahı için dua töreni düzenlendi. Tören, Yılan Yılı'nın başlangıcını simgeliyor.

SİEM REAP, 15 Nisan (Xinhua) -- Kamboçya'nın Siem Reap eyaletindeki bir törende dua eden insanlar, 14 Nisan 2025.

Kamboçya'nın Siem Reap eyaletindeki ünlü Angkor Wat Tapınağı'nda pazartesi günü Ay Yeni Yılı kutlamaları kapsamında ülkenin refahı için bir dua töreni düzenlendi. Bu dini tören, ülkenin Yılan Yılı'nı kutladığı üç günlük Ay Yeni Yılı festivalinin başlangıcını simgeliyor. (Fotoğraf: Sovannara/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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