Kamboçya'da Asgari Ücret 210 Dolar Olarak Belirlendi

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, giyim, ayakkabı ve seyahat ürünleri sektöründe çalışanlar için 2026 yılına kadar aylık asgari ücretin 210 ABD doları olarak belirlendiğini açıkladı.

PUNOM PEN, 18 Eylül (Xinhua) -- Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de öğle yemeği için fabrikadan çıkan tekstil işçileri, 17 Eylül 2025.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet çarşamba günü yaptığı açıklamada, giyim, ayakkabı ve seyahat ürünleri sektöründe çalışanlar için 2026 yılına kadar aylık asgari ücretin 210 ABD doları olarak belirlendiğini duyurdu. (Fotoğraf: Phearum/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
