Kamboçya'da Asean Savunma Bakanları Toplantısı Yapıldı Güncel Haberler SİEM REAP, 22 Kasım (Xinhua) -- Kamboçya Savunma Bakanı Tea Banh (soldan beşinci), Kamboçya'nın Siem Reap kentinde düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında, ASEAN'a üye ülkelerin savunma bakanlarıyla birlikte grup fotoğrafı çektirdi, 22 Kasım 2022. SİEM REAP, 22 Kasım (Xinhua) -- Kamboçya Savunma Bakanı Tea Banh (soldan beşinci), Kamboçya'nın Siem Reap kentinde düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında, ASEAN'a üye ülkelerin savunma bakanlarıyla birlikte grup fotoğrafı çektirdi, 22 Kasım 2022. Bakan Banh Salı günü, ASEAN'da güvenliğin önündeki başlıca zorlukları aşmak için toplu çaba ve dayanışma çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Van Pov/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Kamboçya Asya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kamboçya'da Asean Savunma Bakanları Toplantısı Yapıldı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.