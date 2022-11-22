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Kamboçya'da Asean Savunma Bakanları Toplantısı Yapıldı

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Kamboçya'da Asean Savunma Bakanları Toplantısı Yapıldı

SİEM REAP, 22 Kasım (Xinhua) -- Kamboçya Savunma Bakanı Tea Banh (soldan beşinci), Kamboçya'nın Siem Reap kentinde düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında, ASEAN'a üye ülkelerin savunma bakanlarıyla birlikte grup fotoğrafı çektirdi, 22 Kasım 2022.

SİEM REAP, 22 Kasım (Xinhua) -- Kamboçya Savunma Bakanı Tea Banh (soldan beşinci), Kamboçya'nın Siem Reap kentinde düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında, ASEAN'a üye ülkelerin savunma bakanlarıyla birlikte grup fotoğrafı çektirdi, 22 Kasım 2022.

Bakan Banh Salı günü, ASEAN'da güvenliğin önündeki başlıca zorlukları aşmak için toplu çaba ve dayanışma çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Van Pov/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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