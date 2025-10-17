Haberler

Kamboçya'da 3 Yaşındaki Kız Çocuğuna Kuş Gribi Teşhisi

Kamboçya Sağlık Bakanlığı, Kampong Speu eyaletinde 3 yaşındaki bir kız çocuğuna kuş gribi (H5N1) teşhisi konulduğunu duyurdu. Bu vaka ile birlikte ülkede bu yıl tespit edilen toplam vaka sayısı 16'ya yükseldi. Çocuğun hastalanmadan önce evindeki ve komşusundaki tavuk ve ördeklerin de hastalandığı belirtildi.

PUNOM PEN, 17 Ekim (Xinhua) -- Kamboçya Sağlık Bakanlığı, ülkenin batısındaki Kampong Speu eyaletinde 3 yaşındaki bir kız çocuğuna kuş gribi (H5N1) teşhisi konulduğunu duyurdu. Bu vaka ile birlikte ülkede bu yıl tespit edilen vaka sayısının 16'ya yükseldiği bildirildi.

Bakanlığın perşembe günkü açıklamasında Kamboçya Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü'nün 15 Ekim tarihli laboratuvar sonuçlarına göre küçük çocuğun H5N1 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Ateş, ishal, öksürük ve karın ağrısı semptomları gösteren hasta çocuğun, bir doktor ekibi tarafından yoğun bakımda tutulduğu kaydedildi.

Basedth bölgesindeki Chek köyünde yaşayan çocuğun, hastalanmadan yaklaşık bir hafta önce hem kendi evindeki hem de komşusunun evindeki tavuk ve ördeklerin hastalanıp hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlık yetkilileri, enfeksiyon kaynağını belirlemek için soruşturma yürütürken, toplumda olası bir salgını önlemek amacıyla şüpheli vakaları ve hastayla teması bulunan kişileri takip ediyor.

Açıklamada ayrıca, kuş gribinin yayılmasını engellemek için kullanılan antiviral ilaç Tamiflu'nun (oseltamivir), çocukla doğrudan teması olan kişilere dağıtıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kamboçya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Güneydoğu Asya ülkesinde bu yıl içinde toplam 16 kuş gribi vakası kayıtlara geçerken, bu vakalardan 5'i hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
