Kamboçya'da 250 Milyon Dolarlık Çimento Tesisinin Açılışı Yapıldı

Kamboçya'da 250 Milyon Dolarlık Çimento Tesisinin Açılışı Yapıldı
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Çinli ve Kamboçyalı yatırımcıların ortaklığıyla kurulan yeni çimento üretim tesisi, Kamboçya'nın yıllık çimento üretim kapasitesini artırarak iç talebi karşılama hedefine katkı sağlayacak.

KAMPONG SPEU, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çinli ve Kamboçyalı yatırımcıların ortak yatırımlarıyla kurulan 250 milyon ABD doları değerindeki çimento üretim tesisi Kamboçya'nın batısında faaliyete başladı.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, salı günkü açılış töreninde yaptığı konuşmada Aural bölgesinde 407 hektarlık alan üzerine inşa edilen tesisin yılda 2,2 milyon ton çimento üretme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Hun, "Bu fabrika, Kamboçya'nın 6. çimento tesisi olarak ülkenin toplam üretim kapasitesini yıllık olarak yaklaşık 11 milyon tona çıkaracaktır" dedi.

Başbakan, "Kamboçya, bu çimento fabrikaları sayesinde çimento ihtiyacının yüzde 100'ünü ithal eden bir ülke konumundan, iç talebini tamamen kendi başına karşılayabilen bir ülke haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Hun, 2024 yılında Tayland'a 30.000 tonun üzerinde çimento ihraç ettiklerini de sözlerine ekledi.

Kamboçya'nın, inşaat sektörünün artan talebine bağlı olarak yılda 10 milyon tondan fazla çimentoya ihtiyaç duyduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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