Kamboçya'da 21 muhalife, vatana ihanet ve çeşitli suçlardan hapis cezası verildi

PHNOM Kamboçya'da 21 muhalif siyasetçinin vatana ihanet ve çeşitli suçlardan 3 ila 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Phnom Penh Mahkemesi, aralarında Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisinin (CNRP) sürgündeki 7 liderinin de bulunduğu 21 muhalif siyasetçi hakkındaki kararını açıkladı.

Kararda, muhalif siyasetçilerin vatana ihanet etmek için komplo kurmak ve suç işlemeye teşvik etmekten suçlu bulunduğu belirtildi.

Bu kapsamda, sürgündeki 7 CNRP liderinin 10'ar, 13 muhalif siyasetçinin de 3 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Muhalif isimlerden bir kişinin hükmünün ise sağlık koşulları nedeniyle geri bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

CNRP'nin kurucularından ve 2016'dan beri sürgünde bulunan Sam Rainsy, davaların siyasi olduğu gerekçesiyle mahkumiyet kararlarını reddetti.

CNRP'li siyasilerin 2020'de başlayan yargılamaları Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle ertelenmişti.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, 2018 seçimleri öncesinde muhalefete yönelik geniş kapsamlı baskı politikaları uygulamış ve yüksek mahkeme CNRP'yi kapatırken milletvekillerinin parlamento üyeliklerini de düşürmüştü.

Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere bazı Batılı ülkeler, 2018 seçimlerinin adil ve şeffaf olmadığı gerekçesiyle Kamboçya hükümetine çeşitli yaptırımlar getirmişti.