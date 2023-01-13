Kamboçya'da 2022'de Yapılan Sayımında 792 Nadir Ak Omuzlu Aynak Kuşu Kayıtlara Geçti

PUNOM PEN, 13 Ocak (Xinhua) -- Doğa korumacılarının Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Kamboçya'da 2022'de yapılan sayımında, bir önceki yıl kayıtlara geçen 755 kuşa kıyasla yüzde 5 artışla, 792 nadir ak omuzlu aynak kuşu kayıtlara geçti.

PUNOM PEN, 13 Ocak (Xinhua) -- Doğa korumacılarının Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Kamboçya'da 2022'de yapılan sayımında, bir önceki yıl kayıtlara geçen 755 kuşa kıyasla yüzde 5 artışla, 792 nadir ak omuzlu aynak kuşu kayıtlara geçti.

BirdLife Kamboçya organizasyonunun direktörü Bou Vorsak, Kamboçya Aynak Çalışma Grubu (CIWG) üyeleri tarafından ortaklaşa yürütülen sayımın Siem Pang Yaban Hayatı Koruma Alanı'nda 377; Mekong Su Basar Ormanı'nda 326; Koh Srolauv, Kulen Promtep, Lomphat, Srepok ve Phnom Prich yaban hayatı koruma alanlarında ise 89 ak omuzlu aynak bulduğunu söyledi.

Xinhua'ya verdiği demeçte, "Dünya genelinde popülasyonu yaklaşık 1.000 olan ak omuzlu aynak, dünyadaki en nadir kuşlardan biridir" açıklamasını yapan Vorsak, "Küresel popülasyonun yaklaşık yüzde 80'ine ev sahipliği yapan Kamboçya, bu kritik derecede tehlike altındaki tür için en büyük yaşam alanıdır" diye ekledi.

Vorsak, BirdLife Kamboçya'nın, kritik derecede tehlike altındaki kuşları yok olmaktan korumak için "Kamboçya aynak koruma eylem planını" geliştirmek ve uygulamak amacıyla bu türle ilgili çalışma grubunu desteklemekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Vorsak, ak omuzlu aynak (Pseudibis davisoni) kuşunun, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi'nde, bir tür için en yüksek tehdit kategorisi olan "nesli kritik tehlike altında" olarak sınıflandırıldığını söyledi.

Kamboçya Çevre Bakanlığı sözcüsü Neth Pheaktra, hükümetin tüm koruma ortaklarına doğal kaynakları ve ak omuzlu aynaklar da dahil olmak üzere yaban hayatını koruma ve muhafaza etme çabaları için teşekkür ettiğini söyledi.

Pheaktra, "Çevre Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşları (STK) ortakları, emniyet güçleri, yerel ekonomik destek ve halkın davranışlarını değiştirmek için diğer eğitim kampanyaları yoluyla vahşi yaşam için güvenli yaşam alanları sağlama çabalarını sürdürecektir" dedi ve şöyle devam etti: "Çevre Bakanlığı, insanları yaban hayvanlarını tuzağa düşürmeyi, avlamayı, yemeyi ve ticaretini yapmayı bırakmaları konusunda eğitmeye devam edecek."

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) Kamboçya ülke direktörü Seng Teak, Kamboçya'da ak omuzlu aynak popülasyonunun sayısının artış eğilimini kutlarken, bunun türlerin muhafaza edilmesi ve korunması için olumlu bir sonuç olduğunu söyledi.

Teak, "Bu nadir türün daha güçlü bir şekilde hayatta kalması için ortak muhafaza eylemi çabalarında işbirliği yapmaya hazırız" diye ekledi.