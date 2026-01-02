Ateşkes Sonrası Kamboçyalı Sivillerin Evlerine Dönüşü Sürüyor
Kamboçya İçişleri Bakanlığı, tahliye edilen yaklaşık 167.478 Kamboçyalının evlerine döndüğünü açıkladı.
BATTAMBANG, 2 Ocak (Xinhua) -- Kamboçya'nın Battambang eyaletindeki evlerine dönen Kamboçyalı siviller, 30 Aralık 2025.
Kamboçya İçişleri Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada, şu ana kadar yaklaşık 167.478 Kamboçyalının tahliye edildikleri bölgelerden evlerine döndüğünü duyurdu. (Fotoğraf: Kamboçya Haber Ajansı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel