Ateşkes Sonrası Kamboçyalı Sivillerin Evlerine Dönüşü Sürüyor

BATTAMBANG, 2 Ocak (Xinhua) -- Kamboçya'nın Battambang eyaletindeki evlerine dönen Kamboçyalı siviller, 30 Aralık 2025.

Kamboçya İçişleri Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada, şu ana kadar yaklaşık 167.478 Kamboçyalının tahliye edildikleri bölgelerden evlerine döndüğünü duyurdu. (Fotoğraf: Kamboçya Haber Ajansı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)