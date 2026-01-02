Haberler

Ateşkes Sonrası Kamboçyalı Sivillerin Evlerine Dönüşü Sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamboçya İçişleri Bakanlığı, tahliye edilen yaklaşık 167.478 Kamboçyalının evlerine döndüğünü açıkladı.

BATTAMBANG, 2 Ocak (Xinhua) -- Kamboçya'nın Battambang eyaletindeki evlerine dönen Kamboçyalı siviller, 30 Aralık 2025.

Kamboçya İçişleri Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada, şu ana kadar yaklaşık 167.478 Kamboçyalının tahliye edildikleri bölgelerden evlerine döndüğünü duyurdu. (Fotoğraf: Kamboçya Haber Ajansı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek duyurdu: Trump ile görüşeceğim

Erdoğan tarih vererek duyurdu: Trump ile görüşeceğim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi

İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti
2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette komşu konuştu: Eve erkekler girip çıkıyordu

2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette komşu konuştu: Erkekler...
Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia
İran'da dalga dalga büyüyen protestolar nasıl başladı? Ölü sayısı artıyor, çocuklar bile gözaltında

Dalga dalga büyüyen protestolar nasıl başladı? Ölü sayısı artıyor
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi

İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti
Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Kamp alanında kaybolan genç kadının sevgilisi ile ilgili yeni gelişme
Sergen Yalçın'ın dalga geçtiği isim Premier Lig devine imza atıyor

Dalga geçtiği isim dünya devine imza atıyor