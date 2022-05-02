Kamboçya'da 12. Yüzyıldan Kalma Taş Kabartmalar Bulundu
- Güncelleme:
SIEM REAP, 2 Mayıs (Xinhua) -- Kamboçya'daki APSARA Ulusal İdaresi (ANA) Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, arkeologların ülkenin kuzeybatısında bulunan Siem Reap eyaletindeki Angkor Arkeoloji Parkı'nda 12.
SIEM REAP, 2 Mayıs (Xinhua) -- Kamboçya'daki APSARA Ulusal İdaresi (ANA) Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, arkeologların ülkenin kuzeybatısında bulunan Siem Reap eyaletindeki Angkor Arkeoloji Parkı'nda 12. yüzyıldan kalma Apsara, yani peri figürlerinin yer aldığı taş kabartma eserler keşfettiğini bildirdi.
Tarihi belirsiz fotoğrafta, Kamboçya'nın Siem Reap eyaletindeki Angkor Arkeoloji Parkı'ndaki Angkor Thom tapınağının Takav Kapısı'nın geçiş yolunda kısa süre önce bulunan Apsara taş kabartmaları görülüyor. (Fotoğraf: ANA/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Tarihi belirsiz fotoğrafta, Kamboçya'nın Siem Reap eyaletindeki Angkor Arkeoloji Parkı'ndaki Angkor Thom tapınağının Takav Kapısı'ndaki restorasyon alanında çalışan görevliler görülüyor. (Fotoğraf: ANA/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)