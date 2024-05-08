Kamboçya, Çin gemilerinin ülkede kalıcı olmadığını açıkladı

PUNOM Kamboçya, 5 aydır Tayland Körfezi'ndeki Ream Deniz Üssü'nde bulunan iki Çin gemisinin ülkesinde kalıcı olmadığını kaydetti.

Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Chhum Socheat, deniz üssüne Aralık 2023'te demirleyen 2 Çin gemisine ilişkin Associated Press'e (AP) konuştu.

Gemilerin Kamboçyalı denizcilerin eğitiminde kullanıldığını söyleyen Socheat, aynı zamanda bu ay içinde iki ülke arasında gerçekleşecek askeri tatbikatta yer alacaklarını belirtti.

Socheat, gemilerin yalnızca eğitim süresince ülkede bulunacağını aktaran "Kamboçya topraklarında hiçbir yabancı gücün konuşlanmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakanlık, 3 Aralık 2023'te sosyal medya platformu Facebook'ta, iki Çin donanma gemisinin deniz üssüne demirlediği görüntülerin yer aldığı paylaşım yapmıştı.

Çin'in deniz aşırı ülkelerde askeri ağ kurduğu iddiası

Çin'in mali desteği ve işbirliğiyle inşa edilen Ream Deniz Üssü'nün temel atma töreni 8 Haziran 2022'de Kamboçya Savunma Bakanı Tea Banh, Çin'in Punom Pen Büyükelçisi Vang Vıntien ve ABD askeri ataşesinin katılımıyla gerçekleştirilmişti.

O dönem ABD, tersane, gemi rıhtımı, hastane, atölye ve resepsiyon binasından müteşekkil üssün projesinin şeffaf yürütülmediği öne sürmüş ve Pekin'e bölgede kritik askeri üs sağlayacağı gerekçesiyle projeye karşı çıkmıştı.

Çin gemilerinin demirlediği Tayland Körfezi kıyısındaki Ream, Çin'in bölge ülkeleri Filipinler, Malezya, Vietnam ve Brunei Sultanlığı ile egemenlik ihtilafları yaşadığı Güney Çin Denizi'ne yakın, stratejik bir konumda yer almasıyla dikkati çekmişti.

Çin'in kendi kıyıları ve kara suları dışında yalnızca Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de askeri üssü bulunduğu bilinirken, Pekin yönetiminin, Çin devlet şirketlerinin inşa ettiği liman ve tersaneler aracılığıyla deniz aşırı bir askeri ağ kurmaya çalıştığı iddia edilmişti.