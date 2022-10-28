Kamboçya, Çin'e Longan İhraç Etmeye Başladı Güncel Haberler PUNOM PEN, 28 Ekim (Xinhua) -- Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de Kamboçya'nın Çin'e longan ihracatına başlamasıyla ilgili düzenlenen törende sergilenen longan meyveleri, 27 Ekim 2022. PUNOM PEN, 28 Ekim (Xinhua) -- Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de Kamboçya'nın Çin'e longan ihracatına başlamasıyla ilgili düzenlenen törende sergilenen longan meyveleri, 27 Ekim 2022. Kamboçya'nın Perşembe günü Çin'e longan ihracatını başlatmasıyla iki ülke arasında tarım sektöründeki bir başka verimli işbirliğinin önü açıldı. (Fotoğraf: Phearum/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Punom Pen Kamboçya Güncel Haberler

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