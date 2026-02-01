Kamboçya'da Çevrimiçi Dolandırıcılık Yapan 2.000'den Fazla Yabancı Tutuklandı

PUNOM PEN, 1 Şubat (Xinhua) -- Kamboçya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Touch Sokhak, çevrimiçi dolandırıcılıkla mücadele kapsamında toplam 2.044 yabancının tutuklandığını söyledi.

Sekiz farklı ülkeden şüpheliler, cumartesi günü Vietnam sınırına komşu Svay Rieng eyaletinin güneydoğusundaki Bavet kentinde bulunan 22 binalık kumarhaneye düzenlenen baskında yakalandı.

Sokhak, "Bu, Kamboçya hükümetinin çevrimiçi dolandırıcılıkla ilgili suçlulara yönelik operasyonlarını asla gevşetmeyeceği anlamına geliyor" dedi.

Sözcü, Kamboçya'nın suçlular için "güvenli liman değil, cehennem" olduğunu ifade etti.

Güneydoğu Asya ülkesi, güvenlik, kamu düzeni ve sosyal güvenliği koruyup sürdürmek amacıyla siber dolandırıcılık ağlarına karşı ülke genelinde benzeri görülmemiş operasyon başlattı.

Kamboçya'nın Çevrimiçi Dolandırıcılıkla Mücadele Geçici Komitesi'nin geçen hafta yayımladığı rapora göre, ülke son yedi ayda 23 farklı ülkeden toplam 5.106 şüpheliyi tutukladı. Bunlardan 4.534'ü sınır dışı edilerek ülkelerine yollandı.