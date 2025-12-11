Kamboçya BMGK'den Tayland'ın "saldırılarını kınamasını ve ihlallerini soruşturmasını" talep etti

Kamboçya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) Tayland'ın saldırılarını kınaması ve bağımsız bir BM misyonunun bölgede Tayland'ın "ihlallerini soruşturması" talebinde bulundu.

Kamboçya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin BM Daimi Temsilcisi Keo Chhea'nın BMGK Dönem Başkanı Büyükelçi Samuel Zbogar'a, Tayland ile son günlerde sınırdaki çatışmalara ilişkin gönderdiği mektubu yayımladı.

Mektupta, BMGK'den Tayland'ın Kamboçya'ya karşı "yasa dışı silahlı saldırılarına derhal son vermesi çağrısında bulunması" talep edilerek, Tayland ordusunun 7 Aralık'ta Kamboçya'ya "ağır silahlarla" ateş açtığı ve ertesi gün "tanklar, dronlar, savaş uçakları ve zehirli gazla" saldırılarını genişlettiği savunuldu.

Tayland'ın savaş uçakları kullanmasının, "uluslararası hukuka saygısızlık ve sivillerin hayatını göz ardı etmek" olduğu vurgulanan mektupta "sivil bölgelere genişletilen saldırıların sınır gerilimi sonrası imzalanan barış anlaşmasını ihlal ettiği" belirtildi.

Mektupta, Kamboçya'nın BM Şartı yükümlülüklerine bağlı kaldığının altı çizilerek, Phnom Penh yönetiminin diplomasi ve diyalog dışında diğer yollara başvurarak yanıt vermek istemediği ancak ülkenin "kendini savunma hakkı olduğu" ifade edildi.

BMGK'den "Tayland'ın saldırılarını BM Şartının ihlali olarak" kınaması ve tüm saldırıların sonlandırılmasını istemesi mektupta talep edildi.

Mektupta ayrıca Bangkok yönetiminin, " Kamboçya'nın sınırlarına ve egemenliğine saygı duyması" çağrısında bulunması ve bağımsız bir BM misyonunun bölgeye gidip Tayland'ın "ihlallerini soruşturması" istendi.

Tayland ve Kamboçya arasında yeniden çatışma

Tayland ve Kamboçya, ateşkese rağmen bir süredir artan sınır gerilimi sürerken, çatışmaların yeniden başlamasından birbirini sorumlu tutmuştu.

Çatışmalarda Tayland 3 sivil ve 9 askerin hayatını kaybettiğini, yaralı asker sayısının 120'yi geçtiğini açıklarken, Kamboçya ise 9 sivilinin yaşamını yitirdiğini, 46 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Her iki ülkeden yüz binlerce kişi sınır bölgesinden tahliye edilmişti.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Sınır anlaşmasının ihlaliyle 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülke orduları sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Tayland ile Kamboçya, 26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 47. ASEAN Zirvesi sırasında "barış anlaşması" imzalamıştı.