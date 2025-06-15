Kamboçya Başbakanı, Sınır Sorunları İçin BM Uluslararası Adalet Divanı'na Başvurdu

PUNOM PEN, 15 Haziran (Xinhua) -- Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'na pazar günü gönderdikleri resmi mektupla Tayland'la olan tartışmalı 4 sınır bölgesi için mahkemenin karar vermesini istediklerini söyledi.

Komşu ülkelerle olan sınırlarının belirlenmesinde sadece eşitlik, adalet ve açıklığa ihtiyaç duyduklarını belirten Hun, böylece gelecek nesillerin birbirleriyle bitmek bilmeyen sorunlar yaşamasının önüne geçilebileceğini söyledi.

28 Mayıs'ta iki ülke askerlerinin kısa süreli olarak birbirine ateş açması sonucunda bir Kamboçyalı asker hayatını kaybetmişti.