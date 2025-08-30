Kamboçya Başbakanı Manet, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi İçin Çin'de

TİANJİN, 30 Ağustos (Xinhua) -- Kamboçya Başbakanı Hun Manet, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentine gitti, 30 Ağustos 2025. (Fotoğraf: Guo Xulei/Xinhua)

