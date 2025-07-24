Kamboçya Başbakanı Hun Manet'ten Tayland'a Sınır Çatışması Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Tayland ile yaşanan sınır çatışmasında halkı sükunete davet ederek hükümet ve silahlı kuvvetlere güvenilmesi gerektiğini vurguladı. Tayland ordusunun Kamboçya mevzilerine saldırdığı yönündeki açıklamasında, barışçıl çözüm vurgusu yaptı.

PUNOM PEN, 24 Temmuz (Xinhua) -- Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Tayland'la yaşanan sınır çatışmasında halkı sükuneti korumaya ve hükümet ve silahlı kuvvetlere güvenmeye çağırdı.

Hun Manet, perşembe günü sosyal medya platformlarındaki resmi hesaplarından yaptığı açıklamada Tayland ordusunun perşembe günü sabah saatlerinde Oddar Meanchey eyaletinde bulunan Kamboçya ordusu mevzilerine saldırı başlattığını ve saldırılarının kapsadığı coğrafi alanı Preah Vihear eyaletine kadar genişlettiğini duyurdu.

Hun Manet, "Kamboçya her zaman sorunların barışçıl yöntemlerle çözüme kavuşturulması yönünde bir tutum sergilemiştir, ancak bu durumda silahlı saldırıya karşı silahlı güçlerle yanıt vermekten başka seçeneğimiz kalmamıştır" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Çeşme tatilinde talihsiz kaza! Ece Uslu ameliyat oldu

Tatil faciası! Hastaneye kaldırıldı, apar topar ameliyata aldılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni

Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.