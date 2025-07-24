Kamboçya Başbakanı Hun Manet'ten Tayland'a Sınır Çatışması Açıklaması

PUNOM PEN, 24 Temmuz (Xinhua) -- Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Tayland'la yaşanan sınır çatışmasında halkı sükuneti korumaya ve hükümet ve silahlı kuvvetlere güvenmeye çağırdı.

Hun Manet, perşembe günü sosyal medya platformlarındaki resmi hesaplarından yaptığı açıklamada Tayland ordusunun perşembe günü sabah saatlerinde Oddar Meanchey eyaletinde bulunan Kamboçya ordusu mevzilerine saldırı başlattığını ve saldırılarının kapsadığı coğrafi alanı Preah Vihear eyaletine kadar genişlettiğini duyurdu.

Hun Manet, "Kamboçya her zaman sorunların barışçıl yöntemlerle çözüme kavuşturulması yönünde bir tutum sergilemiştir, ancak bu durumda silahlı saldırıya karşı silahlı güçlerle yanıt vermekten başka seçeneğimiz kalmamıştır" dedi.