Kamboçya Başbakanı Hun Manet'ten ASEAN'a Sınır Gerginliği Çağrısı

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dönem Başkanı Malezya'ya "Tayland ile sınır gerginliğinin hafifletilmesine yardımcı olunması" çağrısı yaptı.

Khmer Times'ın haberine göre Manet, ASEAN Dönem Başkanı ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede Manet, Kamboçya'nın en kuzeybatısında yer alan ve Tayland'a sınırı bulunan Banteay Meanchey bölgesinde son dönemde yaşanan gerilimlerin "endişe verici" olduğunu bildirdi.

ASEAN mekanizmaları aracılığıyla bölgesel diyalog ve işbirliğine yönelik bağlılığını vurgulayan Manet, Başbakan İbrahim'e hitaben "Tayland ile sınır gerginliğinin hafifletilmesine yardımcı olunması" çağrısı yaptığını bildirerek, şunları söyledi:

"Tayland silahlı kuvvetleri ile Kamboçyalı siviller arasındaki gerginliğin azaltılması ve çatışmanın kapsamını genişletebilecek eylemlerden kaçınılması için müdahale edilmesi çağrısı yaptım."

? Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, sınırlarında yaşadıkları gerilimle ilgili Malezya'nın arabuluculuğunda başkent Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, görüşmelerin ardından tarafların "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Tayland Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya'yı ihtilaflı sınıf hattında saldırılar düzenlemekle suçlayarak, "Bu, ateşkes anlaşmasının açık bir ihlalidir." ifadesini kullanmıştı.

Kamboçya Savunma Bakanlığı ise ülkenin ateşkesi ihlal ettiğine yönelik iddiaları reddetmişti.