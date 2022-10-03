Kamboçya Başbakanı, bankalardan kredi borçlarını ödemeyenlerin mülklerine el konulmasını istedi Güncel Haberler Kamboçya Başbakanı Hun Sen, bankalardan kredi borçlarını ödemeyen kişilerin mülklerine el konulmasını istedi. Kamboçya Başbakanı Hun Sen, bankalardan kredi borçlarını ödemeyen kişilerin mülklerine el konulmasını istedi. Başkent Phnom Penh'de düzenlenen törende konuşan Hun Sen, "Kredileri geri ödememek, kredi sözleşmelerini ihlal etmek anlamına gelir. Bu yüzden varlıklara el konulması gerekir." sözleriyle bankalara seslendi. Başbakan'ın ülkede kredi borçlarını ödemeyenlerin mülklerine el konulması yönündeki talimatı, bazı muhalif grupların, "Onlar seçimi kazanırsa tüm kredi geri ödemelerini iptal edecekler." açıklamasının ardından geldi. Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da halk, Ulusal Meclis üyelerini seçmek üzere 23 Temmuz 2023'te sandık başına gidecek. Kamboçya'daki siyasi kriz Kamboçya'yı 30 yıldan uzun süredir yöneten Başbakan Hun Sen liderliğindeki Kamboçya Halk Partisi'nin (CPP) 2013'teki seçimleri az farkla kazanmasıyla ülkede muhalefet üzerindeki baskı giderek artmıştı. O dönem ana muhalefette yer alan CNRP lideri Sam Rainsy, hakaret suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmiş ve Paris'e yerleşmişti. Parti, Kasım 2017'de kapatılmış ve 118 üyesi siyasetten menedilmişti. İktidardaki CPP, 29 Temmuz 2021'de ve muhalefetin katılmadığı genel seçimde parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazanmıştı. Güncel Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer Kamboçya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kamboçya Başbakanı, bankalardan kredi borçlarını ödemeyenlerin mülklerine el konulmasını istedi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.