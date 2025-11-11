Haberler

Kamboçya, Barış Anlaşmasına Bağlılığını Yeniledi

Güncelleme:
Kamboçya, Tayland ile imzalanan barış anlaşmasına olan bağlılığını tekrar vurgulayarak, sınırdaki mayın iddialarını kesin bir dille reddetti. Tayland'ın barış anlaşmasını askıya alması nedeniyle endişelerini dile getiren Kamboçya, uluslararası toplumun takdirini kazanan bu anlaşmanın önemine işaret etti.

Kamboçya, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Tayland ile imzalanan barış anlaşmasına bağlılığını yineledi.

Khmer Times gazetesine göre, Kamboçya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kamboçya-Tayland sınırındaki mayın tarlalarının 1970'li ve 1980'li yıllarda yaşanan iç savaş döneminden kalma olduğu ileri sürülerek sınıra yeni mayınlar döşendiği yönündeki iddialar "kesin dille reddedildi".

Açıklamada, Tayland'ın barış anlaşmasını askıya alma kararından derin endişe duyulduğu vurgulanarak, "Kamboçya, uluslararası toplumun geniş takdirini kazanan barış anlaşmasına bağlılığını sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.

Tayland, dün, Kamboçya sınırında devriye gezen askerin mayına basarak sağ ayağını kaybettiği ve ülkenin ulusal güvenliğine yönelik tehditlerin sürdüğü gerekçesiyle barış anlaşmasının uygulanmasını askıya aldığını açıklamıştı.

Barış anlaşması kapsamında Tayland'ın 18 Kamboçya askerini serbest bırakması ve her iki tarafın da sınır bölgesinden ağır silahlar ile mayınları kaldırması gerekiyordu.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Tayland ile Kamboçya, 26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 47. ASEAN Zirvesi kapsamında temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşması" imzalamıştı.

Kamboçya, sınır çatışmalarının ardından barış anlaşması imzaladığı Tayland ile karşılıklı olarak sınır bölgelerindeki ağır silahları geri çekmeye başladıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
