Kamboçya 108 Metrelik, Dünyanın En Uzun Buda Heykelini Yapıyor

KAMPOT, 5 Ocak (Xinhua) -- Kamboçya'da Çarşamba günü, 108 metre yüksekliğinde bir Buda heykelinin inşasına başlandı. Heykel, ülkenin güneybatısındaki kıyı eyaleti Kampot'ta bulunan Bokor Dağı'nın zirvesine yapılıyor.

Arazi Yönetimi, Şehir Planlama ve İnşaat Bakanı Chea Sophara, bağdaş kurarak oturan Buda heykelinin yaklaşık 30 milyon ABD dolarına mal olmasının beklendiğini ve inşaatın tamamlanmasının dört yıl süreceğini söyledi.

Heykelin inşası için düzenlenen temel atma töreninde konuşan Sophara, "Bu heykel, Kamboçya ve dünyadaki en uzun Buda heykellerinden biri olacak" dedi.

Bakan, "İnşaat tamamlandığında, heykel Budistler için kutsal bir tapınak olarak hizmet verecek ve bu bölge Kamboçya ve dünya geneli için önemli bir Budist turizm merkezi haline gelecek" açıklamasında bulundu.

Mezhepler ve Dinler Bakanlığı'na göre, nüfusun yaklaşık yüzde 95'inin Budist olduğu Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da Budizm, resmi din olarak kabul ediliyor.

Bokor Dağı, Kampot eyaletinin başkenti Kampot'un yaklaşık 42 km batısında ve Komboçya'nın başkenti Punom Pen'in 180 km güneybatısında yer alıyor.