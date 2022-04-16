Kamara Deresi, kırmızı akıyor

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kamara Deresi, atıklar nedeniyle kırmızı renge bürünerek, Marmara Denizi'ne döküldü. Dereyi kirleten sorumluları bulmak için çalışma başlattıklarını söyleyen Belediye Başkanı Hikmet Ata, "Daha önce yine olmuştu. Bir firmaya yüklü miktarda ceza kesilmişti. Yine aynı firma olma ihtimali var" dedi.

Kamara Deresi, Marmara Denizi'ne atıklar nedeniyle kırmızı renge bürünerek aktı. Derenin kirlenmesine, yakın bölgedeki fabrikaların neden olduğu öne sürülürken, Belediye Başkanı Hikmet Ata, "Dere, aynı sorunla daha önce de karşılaştı. 40 gün önce böyle bir durum oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü konunun takipçisi oldu. Bugün de müdürlüğü bilgilendirdik. İncelemelerde bulunup nereden geldiğini bulmaya çalışacaklar. Daha önce bir firmaya yüklü miktarda ceza kesilmişti. Yine oradan olma ihtimali var" diye konuştu.