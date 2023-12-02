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Kaman'da yapımı devam eden öğretmenevi yatırım programına alındı

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AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Kaman'da yapımı devam eden öğretmenevi inşaatının yatırım programına alındığını bildirdi. Erkan, Kırşehir'de devam eden yatırımların tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Kaman'da yapımı devam eden öğretmenevi inşaatının yatırım programına alındığını bildirdi.

Erkan, yazılı açıklamasında, kentte devam eden yatırımların tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.

Kırşehir'de bazı inşaatlardaki son durumla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştüğünü vurgulayan Erkan, "2017 yılından bu yana inşaatı devam eden 80 yataklı Kaman Öğretmenevi, il yatırım programına alınmıştır. Bu sayede en kısa zamanda tamamlanacak olan proje ile şehrimizin önemli bir ihtiyacını daha karşılamış olacağız. Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'e, hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Öğretmenevimizin Kaman ilçemize ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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