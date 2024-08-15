Kamala Harris'in 2024 başkanlık seçimleri etkinliği Filistin destekçileri tarafından protesto edildi

NEW New York'ta ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris için 2024 başkanlık seçimleri çerçevesinde düzenlenen bağış etkinliği Filistin destekçisi aktivistler tarafından protesto edildi.

Manhattan'da Demokrat Parti seçim kampanyası tarafından organize edilen bağış etkinliğinin yapıldığı binanın önünde toplanan kalabalık grup, Harris'i, Gazze'de sivillerin öldürülmesine, Filistinli tutuklulara yapılan işkence ve tecavüzlere kayıtsız kaldığı için eleştirdi.

Ömrümüz İçinde (Within Our Lifetime) adlı sivil toplum teşkilatı tarafından organize edilen protestoya katılan yüzlerce aktivist, 135. Sokak ile Broadway Caddesi kesişiminde bir araya gelerek slogan attı ve seslerini aynı bölgedeki bir binada gerçekleşen bağış programındaki katılımcılara duyurmaya çalıştı.

Sokakta "Özgür Filistin" ve "Gazze" sloganları atan grup, ellerinde "Filistin'de soykırım var", "Soykırıma silah desteğini durdur" yazan dövizleri taşıdı.

Demokrat Parti etkinliğinin yapıldığı bina kalabalık bir polis ekibi tarafından korunurken, bağış etkinliğine sızmayı başaran birkaç protestocu zorla dışarı çıkarıldı.

Filistin destekçileri ayrıca, kamyonlarla taşınan gezici ekranlarda, Kamala Harris'in "ABD halkını değil sadece İsrail'i önemsediği, ABD'nin İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışını onayladığı ve Kamala Harris'in İsrail destekçisi lobilerden 5 milyon 395 bin 227 dolar yardım aldığı" bilgilerine yer verildi.