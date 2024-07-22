Kamala Harris, Biden'ın başkanlık döneminin başarılarını övdü

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Başkan Joe Biden'ın bir dönemlik başkanlığı boyunca iki dönem görev yapan çoğu başkandan daha fazla başarı mirası bıraktığını savundu.

Harris, Biden'ın yarıştan çekildiğini açıklayarak yerine kendisini aday göstermesinden sonra ilk kez halka açık bir programda konuştu.

Biden'a övgüler düzen Harris, "Biden'ın bir dönem başkanlığındaki başarı mirası, iki dönem görev yapan çoğu başkanın mirasını şimdiden geride bıraktı." ifadesini kullandı.

Biden'ın "dürüstlüğü, onuru, inancına ve ülkesine bağlılığına" yönelik niteliklerine her gün şahit olduğunu söyleyen Harris, "Başkanımız Joe Biden, Amerikan halkı ve biz, milletimize yaptığı hizmetlerden dolayı derinden minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Joe Biden, dün yaptığı açıklamada, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri için adaylıktan çekildiğini duyurmuş, yerine geçecek isim olarak da yardımcısı Kamala Harris'e işaret ederek desteğini belirtmişti.

Biden'a, 27 Haziran'da çıktığı canlı yayın tartışmasındaki performansından sonra, sağlığının bir dönem daha başkanlığa elverişli olmaması gerekçesiyle yarıştan çekilmesi için parti içinden baskı yapılıyordu.