Kalyon Enerji, Dünya Çevre Günü'nde öğrencilerle birlikte Meke Maar Gölü'nü ziyaret etti

Avrupa'nın en büyük, dünyanınsa sayılı büyüklükteki güneş santrallerinden biri olan Konya Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ni (GES) bünyesinde bulunduran Kalyon Enerji, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'ndan 57 öğrenci ve öğretmenleriyle kuruyan Meke Maar Gölü'nü ziyaret etti. Kalyon Enerji Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Defne Arısoy ve ekibi ile Karapınar GES işletme ekibinin katılımı ile gerçekleşen ziyarette çocuklara iklim değişikliği, havzadaki su kullanımı baskısı, gölün biyoçeşitliliği, sıfır atık perspektifiyle atık ayrıştırma ve yenilenebilir enerji gibi hayati konularda farkındalık oluşturmak için eğitim verildi.

"GELECEK NESİLLERE TEMİZ BİR GELECEK BIRAKMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Birinci derece sit alanı ve Ramsar alanı olan, ancak bilinçsiz ve yoğun yeraltı suyu kullanımı nedeniyle kurumuş bir halde bulunan Meke Maar Gölü'ne gelerek, iklim değişikliğinin yol açtığı sorunları yerinde göstermek istediklerini söyleyen Defne Arısoy, "Doğa bize büyümek ve gelişmek için ihtiyacımız olan tüm gereksinimleri sunarken, biz ona ne yazık ki aynı cömertlikte yaklaşamadık. Bilinçsiz su ve yeraltı suyu tüketimi arttı, mevsimsel değişiklikler ve sel felaketleri yaşanmaya başlandı, bölgede su kütleleri buharlaştı ve atmosfere karıştı. Sulak alanları kullanan kuşlar, bu alanların kuruması sonucu bu alanlara uğramaz oldu. Bölgedeki biyoçeşitlilik varlığı azaldı. 'Şimdi davranışlarımızı değiştirme zamanı' dedik ve bunun için de en kıymetlilerimizden, çocuklarımızdan bu eğitime başladık" dedi.

Kalyon Enerji yetkilileri, yaşları 9 ila 11 arasında değişen 57 öğrenciye, Meke Maar Gölü'nün biyoçeşitliliği, iklim değişikliği, havzadaki su kullanımı baskısı, sıfır atık perspektifiyle atık ayrıştırma ve yenilenebilir enerji hakkında bilgi verdi. Göl çevresine atık ayrıştırma kutuları yerleştiren uzmanlar, öğrencilerden yaptıkları piknik sonrası oluşan atıklarını ilgili atık kutusuna boşaltmalarını istediler.

Dünya Çevre Günü'nde çocuklarla bir arada oldukları için çok mutlu olduklarını vurgulayan Defne Arısoy, bugüne kadar diktikleri yaklaşık 11 milyon fidanla Türkiye'nin en fazla ağaç diken Holdingi olduklarını; rüzgar enerjisi santralleri, hidroelektrik enerjisi santralleri, atık suları temiz suya dönüştüren atık su arıtma tesisleri ve KKTC'ye içme ve sulama suyu sağlayan deniz geçişi isale hattı projesi ile hem Türkiye hem de bölge adına çevre ve sürdürülebilirlik için önemli adımlar attıklarını söyledi.