Kalyon Enerji, Dünya Çevre Günü'nde öğrencilere eğitim verdi

Konya Karapınar Güneş Enerjisi Santralini (GES) bünyesinde bulunduran Kalyon Enerji, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri ile Meke Maar Gölünü ziyaret ederek çevre konularında farkındalık oluşturmak için eğitim verdi.

Konya Karapınar Güneş Enerjisi Santralini (GES) bünyesinde bulunduran Kalyon Enerji, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri ile Meke Maar Gölünü ziyaret etti.

Kalyon Enerji Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Defne Arısoy ve Karapınar GES işletme ekibinin katılımı ile gerçekleşen ziyarette, çocuklara iklim değişikliği, havzadaki su kullanımı baskısı, gölün biyoçeşitliliği, sıfır atık perspektifiyle atık ayrıştırma ve yenilenebilir enerji gibi hayati konularda farkındalık oluşturmak için eğitim verildi.

Arısoy, "Doğa bize büyümek ve gelişmek için ihtiyacımız olan tüm gereksinimleri sunarken, biz ona ne yazık ki aynı cömertlikte yaklaşamadık. Bilinçsiz su ve yer altı suyu tüketimi arttı. Mevsimsel değişiklikler ve sel felaketleri yaşanmaya başlandı. Bölgedeki biyoçeşitlilik varlığı azaldı." dedi.

Kalyon Enerji yetkilileri, öğrencilere, Meke Maar Gölünün biyoçeşitliliği, iklim değişikliği, havzadaki su kullanımı baskısı, sıfır atık perspektifiyle atık ayrıştırma ve yenilenebilir enerji hakkında bilgi verdi.