Kalpteki ritim bozukluklarının tedavisinde yeni yöntem: Pulse Field Ablasyon

Kalpteki ritim bozukluklarının tedavisinde yeni bir yöntem olan "pulse field ablasyon", Türkiye'de ilk kez Hacettepe Üniversitesinde uygulandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, yöntemin Türkiye'de ilk kez Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Elektrofizyoloji Ünitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Kudret Aytemir, Prof. Dr. Hikmet Yorgun ve Doç. Dr. Cem Çöteli'den oluşan ekip tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Elektroporasyon olarak bilinen yöntemin kalbin ritim bozukluğunun tedavisinde hem etkin hem de hayatı tehdit eden komplikasyonları azaltması açısından daha güvenilir olarak bilindiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Toplumun yüzde 2'sinde görülen ritim bozukluğunun tedavisinde 'pulse field ablasyon', halen mevcut olan cihazlarla benzer etkinlik göstermesi yanında hastalarda işleme bağlı oluşabilecek ciddi komplikasyonları azaltabiliyor. ABD ve Avrupa ülkelerinde de kullanılmaya başlanan bu yeni yöntemin Türkiye'de de kullanıma girmesiyle atriyal fibrilasyon (ritim bozukluğu) hastalarına yeni bir seçenek sunulabilecek."