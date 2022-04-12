Kalp uzmanı Prof. Dr. Görenek, Kopenhag'da mesleki deneyimlerini anlattı - Haberler

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Kalp uzmanı Prof. Dr. Görenek, Kopenhag'da mesleki deneyimlerini anlattı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
Kalp uzmanı Prof. Dr. Görenek, Kopenhag'da mesleki deneyimlerini anlattı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, Danimarka'nın başkenti Kophenhag'da "atriyal fibrilasyon" konusundaki bilgi ve deneyimlerini meslektaşları ile paylaştı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, Danimarka'nın başkenti Kophenhag'da "atriyal fibrilasyon" konusundaki bilgi ve deneyimlerini meslektaşları ile paylaştı.

ESOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, çoğu Avrupa ülkelerinden 5 bine yakın kardiyoloji uzmanının buluştuğu Avrupa Kalp Ritmi Birliği'nin bu yılki kongresine Prof. Dr. Bülent Görenek'in davetli olarak katıldı.

Kalp çarpıntıları hakkında en güncel tanı ve tedavi yöntemlerinin tartışıldığı kongrede Prof. Dr. Görenek, en sık görülen kalp çarpıntılarından olan "atriyal fibrilasyon" konusundaki bilgi ve deneyimlerini meslektaşlarına anlattı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

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