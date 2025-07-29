Kalp Sağlığının Önemi Kırklareli Üniversitesinde Anlatıldı

Kalp Sağlığının Önemi Kırklareli Üniversitesinde Anlatıldı
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Kırklareli Üniversitesi'nde düzenlenen 'Bilim Kafe' buluşmasında, kalp sağlığının önemi vurgulandı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Gençbay, kalp ağrılarının önemine ve acil durumlarda dikkat edilmesi gerekenlere değindi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda Kırklareli Üniversitesince düzenlenen "Bilim Kafe" buluşmalarında kalp sağlığının önemi anlatıldı.

Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Gençbay, Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen programda, kalbin en önemli ve hayati organ olduğunu söyledi.

Her göğüs ağrısının kalp rahatsızlığı anlamına gelmediğini belirten Gençbay, kalp ağrılarının hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

Kalpte aort yırtılmasının kardiyologların en korktuğu durum olduğunu vurgulayan Gençbay, şunları kaydetti:

"Aort kalpten çıkan ana damardır, 3,5 santim çapındadır. Eğer 5,5 santime geldiyse biz endişe ederiz. Ameliyat edip oranın onarılmasını isteriz. Ciddi bir ameliyattır. Aortun yırtılma ağrısı aniden gelir. Hasta tipik olarak 'İçimde bir şey yırtılıyor' der. Yırtılma tarzındadır, soğuk ter döker hasta, tansiyonu düşmüştür, ağrı sırtına yansır, kalpte hissetmez. Aortu geniş olduğunu bilen bir hasta bu tür yırtılma tarzında aniden ağrı hissederse artık ölümle yarışıyor, hemen 112'yi araması lazım. Hastaneye gitmesi lazım eğer gitmezse yüzde yüze yakın hayatını kaybeder. Kalp krizinde ve bu tür acil durumlarda dakikalar önemli."

Gençbay, sıcak havalarda da özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanların dikkatli olmasını istedi.

Öte yandan programda akademisyenler vatandaşların tansiyon ve kalp ritmini ölçtü.

Programa Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Eylem Özkaya Lassalle ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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