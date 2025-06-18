Kalp Rahatsızlığı Olan Prematüre Bebek Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi

Kalp Rahatsızlığı Olan Prematüre Bebek Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da 34 haftalık ve 2 bin 240 gram olarak doğan Behram Ali Talay, kalp damarı rahatsızlığı nedeniyle ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Ağrı'da 2 bin 240 gram olarak dünyaya gelen ve kalp damarı rahatsızlığı olan bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 34 haftalık ve 2 bin 240 gram olarak dünyaya gelen Behram Ali Talay prematüre bebek, doğum sonrası kalbinde kapanması gereken damarın açık kalması (patent ductus arteriosus) nedeniyle tedavi altına alındı.

Bebeğin ileri düzey cerrahi müdahale tedavisi için Ankara'ya sevkine karar verildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesine nakledildi.

Ahmed-i Hani Havalimanı Müdürü Fedal Durmuş da havalimanında ekiplere destek oldu.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi'nin unutulmaz sesi Sabri Ugan kanser tedavisi görüyor

Ünlü sunucu, "Teşhis konuldu" diyerek kötü haberi duyurdu
Kiraza 'Tanesi 10 TL' etiketi yazan pazarcı konuştu: Çarpıtıldı

Kiraza "Tanesi 10 TL" etiketi yazan pazarcıdan çok konuşulacak çıkış
Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Taraftarın sevgilisiydi! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
Güloğlu ailesinde mezuniyet mutluluğu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı mezuniyet heyecanı yaşadı
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
İsrailli 2 bakan birbirine girdi

İran'ın füzeleri kabineyi de vurdu! 2 bakan birbirine girdi
'Bu gece sürpriz yaşanacak' diyen İran, saldırıya geçti

"Bu gece sürpriz yaşanacak" diyen İran, saldırıya geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.