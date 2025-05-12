Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin ile perşembe günü Türkiye'de görüşeceğim

Zelenskiy'den Putin'in Türkiye'de müzakere çağrısına yanıt
DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan: Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak

Tuncer Bakırhan, PKK'nın kongre kararları için tarih verdi!
Avrupa bu görüntüyle sarsıldı! Macron, Starmer ve Merz trende kokain mi kullandı?

Kokain mi kullandılar? Üç liderin seyahatinde dikkat çeken detaylar
Dairede doğalgaz parladı, panikleyip 7'nci kattan atladı

Her şey bir anlık panikle oldu! 7'nci kattan aşağıya atladı

Kalp Rahatsızlığı Olan Bebek Ambulans Uçakla Ankara'ya Nakledildi

Kalp Rahatsızlığı Olan Bebek Ambulans Uçakla Ankara'ya Nakledildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da dünyaya gelen 3 kilo 440 gram ağırlığındaki bebeğin kalp rahatsızlığı tespit edilince Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilmesi sağlandı.

Ağrı'da, kalp rahatsızlığı bulunan bebek, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün sabah 3 kilo 440 gram ağırlığında dünyaya gelen erkek bebeğin yapılan kontrollerinde kalp rahatsızlığı bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine bebeğin cerrahi tedavi amacıyla ileri bir merkeze sevk edilmesi planlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünün girişimleriyle Sağlık Bakanlığı tarafından Ağrı'ya ambulans uçak gönderildi.

Hastaneden Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen bebek, buradan ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nottingham Başkanı, 29 yıl sonra Avrupa'ya götüren hocayı azarladı! Taraftar hocaya sahip çıktı

Başkan ve hoca, saha ortasında tartıştı
Son dakika golü sahayı karıştırdı! Çevik kuvvet sahaya indi

Son dakika atılan gol sonrası ortalık mahşer yerine döndü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Fatih Terim'in Al Shabab'ı Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonunu devirdi

Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi şampiyonunu devirdi
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.