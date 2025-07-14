Kalp Rahatsızlığı Nedeniyle Hastaneye Götürülen Mahkum Geri Dönüyor

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Antalya'da kalp rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek, yapılan tetkiklerin ardından tekrar cezaevine götürüldü.

CEZAEVİNE GERİ GÖTÜRÜLDÜ

Antalya'da bulunduğu Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda kalp rahatsızlığı olduğunu belirterek revire başvuran, sonrasında Antalya Şehir Hastanesi'ne getirilen Muhittin Böcek, hastanenin kardiyoloji servisindeki tetkiklerin ardından yeniden cezaevine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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