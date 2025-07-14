Kalp Rahatsızlığı Nedeniyle Hastaneye Götürülen Mahkum Geri Dönüyor
Antalya'da kalp rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek, yapılan tetkiklerin ardından tekrar cezaevine götürüldü.
CEZAEVİNE GERİ GÖTÜRÜLDÜ
Antalya'da bulunduğu Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda kalp rahatsızlığı olduğunu belirterek revire başvuran, sonrasında Antalya Şehir Hastanesi'ne getirilen Muhittin Böcek, hastanenin kardiyoloji servisindeki tetkiklerin ardından yeniden cezaevine götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel