Kalp Rahatsızlığı Geçiren Hasta Ambulans Helikopterle Van'a Sevk Edildi
Van'ın Bahçesaray ilçesinde kalp rahatsızlığı yaşayan 60 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı. Hastanın tedavisinin devam ettiği bildirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören hastanın Van'a sevkine karar verildi.
Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.
Hastanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel