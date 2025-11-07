Haberler

Kalp Pili İhtiyacı Olan Hasta Ambulans Helikopterle Hastaneye Uygun Şekilde Taşındı

Samsun'un Terme ilçesinde 73 yaşındaki bir hasta, kalp pilleri için ambulans helikopterle hastaneye nakledildi. Terme Devlet Hastanesi acil servis doktoru, ilk muayeneden sonra acil olarak ambulans helikopter talep etti.

Samsun'un Terme ilçesinde kalp pili ihtiyacı olan hasta, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

Terme ilçesinde kalp ağrısı şikayeti bulunan 73 yaşındaki hasta, Terme Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu.

Acil servis hekimi Dr. Senem Ülkü Bala tarafından yapılan ilk muayene ve kontrollerin ardından kalp pili takılması ihtiyacı bulunan hasta için ambulans helikopter talep edildi.

Terme Devlet Hastanesinin bahçesine inen ambulans helikopter, hastayı alarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, hastaya geçmiş olsun dileğinde bulunularak, "Terme ve çevre ilçelerdeki hastalarımıza daha hızlı hizmet sunulabilmesi imkanını veren ambulans helikopter acil iniş pistine katkılarından dolayı Terme Belediyemize ve hastane yönetimimize teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
