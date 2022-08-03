Kalp nakliyle yaşama tutunan küçük Asel, yoğun bakımdan çıktı İZMİR'de 4 aylıkken geçirdiği zatürrenin ardından miyokardit (kalp kası iltihabı) nedeniyle kalp yetmezliği teşhisi konulan ve Konya'da yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen adaşı Asel İnan'dan (2) nakledilen kalple hayata tutunan 26 aylık Asel Lina Adıyaman yoğun bakımdan çıktı. İZMİR'de 4 aylıkken geçirdiği zatürrenin ardından miyokardit (kalp kası iltihabı) nedeniyle kalp yetmezliği teşhisi konulan ve Konya'da yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen adaşı Asel İnan'dan (2) nakledilen kalple hayata tutunan 26 aylık Asel Lina Adıyaman yoğun bakımdan çıktı. Önceki gün servisteki odasına alınan küçük Asel'in tedavisi sürüyor. Karabağlar ilçesinde yaşayan Ev kadını Merve Adıyaman (29) ile özel güvenlik çalışanı Mürsel Adıyaman (31) çiftinin kızları Asel Lina'ya 4 aylıkken geçirdiği zatürrenin ardından miyokardit (kalp kası iltihabı) nedeniyle kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Doktorlar sağlığına kavuşması için tek çarenin kalp nakli olduğunu söyledi. Küçük Asel, Konya'da yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen adaşı Asel İnan'ın kalbi sayesinde hayata döndü. 15 Temmuz'da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesi'nde yapılan operasyonla İnan'ın kalbi, Asel Lina Adıyaman'a nakledildi.Ameliyat sonrası Asel Lina'nın sağlık durumu hızla normale dönmeye başladı. İyileşme sürecine giren Asel, önceki gün yoğun bakımdan çıkarıldı. Kızının tedavisinin kardiyoloji servisinde devam ettiğini belirten Mürsel Adıyaman, emeği geçen tüm doktorlara teşekkür etti. Güncel Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman Adıyaman Konya Güncel Haberler

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